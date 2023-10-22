هتفوا: إسرائيل قاتلة.. مظاهرات حاشدة في باريس تضامنا مع غزة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تجمع آلاف من المواطنين -غالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المقيمة فى باريس- فى ميدان "الجمهورية" فى العاصمة الفرنسية، فى مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني.

ووافقت الشرطة فى باريس على تنظيم "تظاهرة من أجل غزة"، فى ميدان "الجمهورية"، إلا أنها حذرت من أنه "لن يتم التسامح بأى تجاوزات".

وأوضحت الشرطة - فى بيان لها - أن التصريح لهذه المظاهرة جاء بناء على دعوة جماعية للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة، مشددة على أنه لن يتم التسامح بأى تجاوزات.

كما ردد المتظاهرون هتافات تدين إسرائيل منها: "إسرائيل قاتلة" وأخرى مؤيدة لفلسطين مثل "كلنا فلسطين" ورفعوا لافتات تطالب بتحرير فلسطين وتحرير قطاع غزة، ولافتات أخرى كتب عليها "الإنسانية هى من تغتال .. أطفال غزة وأطفال فلسطين" و"القتل الجماعى ليس من القيم اليهودية .. الصهيونية تعادل العنصرية"، ورفعوا العلم الفلسطينى وأعلام أخرى للدول العربية فى إشارة إلى تضامن العالم العربى مع القضية الفلسطينية.