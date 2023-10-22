شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن: إذا توسع النزاع بالشرق الأوسط فإننا سنتحرك عسكرياً ولن نتردد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، الأحد، إن الولايات المتحدة ترى احتمالاً لتصعيد الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط، وكذلك لاتساع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأضاف الوزيران أن واشنطن لا تريد للصراع أن يتسع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لشبكة (إيه.بي.سي): «نحن قلقون إزاء التصعيد المحتمل. في الواقع، ما نراه هو احتمال حدوث تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف: «إذا كانت أي مجموعة أو أي دولة تتطلع إلى توسيع ذلك الصراع والاستفادة من هذا الوضع المؤسف جداً.. نصيحتنا هي: لا تفعلوا ذلك».

وتابع: «إذا توسع النزاع في الشرق الأوسط، فإننا سنتحرك عسكرياً ولن نتردد».

الخارجية الأمريكية: قلقون من انتشار الأمراض في غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة (إن.بي.سي نيوز)، إن الولايات المتحدة تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى «حماس» التي شنت هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما أودى بحياة 1400 شخص.

وتواصل إسرائيل الرد على هذا الهجوم منذ ذلك الحين بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة. ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى مقتل ما يزيد على 4700 شخص حتى الآن.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من انتشار الأمراض في قطاع غزة. قائلة: «قلقون من انتشار الأمراض في قطاع غزة، بسبب استخدام مياه ملوثة هناك».