شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تقلص عدد موظفيها في العراق.. وتنصح مواطنيها بعدم السفر إليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب، رويترز

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، في بيان صدر الأحد، عن وزارة الخارجية الأمريكية، لكنه مؤرخ، الجمعة. وأفاد البيان أن الأمر «يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها». ودعا الأمريكيين إلى عدم التوجه إلى العراق.

وفي وقت سابق، قال مصدران بالجيش العراقي: إن صواريخ كاتيوشا استهدفت، الأحد، قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجاراً سمع داخل القاعدة.

اعترضت المنظومات الدفاعية في قاعدة عين الأسد، السبت، طائرتين مسيرتين وأسقطتهما أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة. وتقع القاعدة في محافظة الأنبار غربي العراق.