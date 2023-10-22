شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سنغافورة يدعو لحماية المدنيين ومزيد من المساعدات لمنع كارثة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام إن الأولوية الأكثر إلحاحا وسط الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس هي حماية المدنيين والسماح بدخول "كميات أكبر كثيرا" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للحيلولة دون حدوث كارثة.

وكتب رئيس سنغافورة في منشور على موقع فيسبوك اليوم الأحد "أهم بداية هي حماية المدنيين الأبرياء في الأسابيع والشهور القادمة وتجنب العقاب الجماعي لكل السكان".

وتابع ثارمان أن هذا ليس فقط بسبب متطلبات القانون الدولي أو الأسباب الإنسانية الملحة "ولكن لأن كل جولة من التشدد والعنف ضد الأشخاص الأبرياء ستزيد القلوب قسوة وتخلق أعداء جدد".

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن ثارمان قوله "هذا يخاطر باتساع نطاق الصراع في المنطقة.

ويجعل الأمر أكثر صعوبة لإيجاد مسار لمستقبل للسلام، مستقبل للأمل للشباب".