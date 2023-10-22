شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تخفض الوجود الدبلوماسي لكندا وسط مخاوف بالتدخل في شؤونها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهند إنها خفضت الوجود الدبلوماسي الكندي في البلاد بسبب مخاوف بشأن التدخل في شؤونها، حيث تستمر العلاقات بين الجانبين في التدهور.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، خلال حلقة نقاش في نيودلهي اليوم الأحد: "العلاقة الآن تمر بمرحلة صعبة"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

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وفي الأسبوع الماضي، نقلت كندا 41 موظفا من سفارتها وقنصلياتها في الهند بعد أن هددت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء حصانتهم.

ووصفت إدارة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإجراء بأنه "غير معقول وتصعيدي" وانتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وهذا الخلاف الدبلوماسي هو أحدث تصعيد منذ أن اتهم ترودو الحكومة الهندية بالمساعدة في تدبير قتل ناشط انفصالي من السيخ على الأراضي الكندية.

ونفت نيودلهي هذه المزاعم ونفذت عدة إجراءات من بينها تعليق تأشيرات الدخول للكنديين. وقالت الهند الأسبوع الماضي إنها تريد أن يكون للبلدين "تكافؤ" في الوجود الدبلوماسي وأجرت محادثات مع كندا خلال الشهر الماضي حول كيفية تنفيذ ذلك.