تشمل 17 شاحنة.. تفاصيل الدفعة الثانية من قوافل المساعدات المُرسلة لقطاع غزة عبر معبر رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنّ الدفعة الثانية من قوافل المساعدات المُرسلة لقطاع غزة عبر معبر رفح تشمل 17 شاحنة، مشيرًا إلى أنها محملة بكميات من المستلزمات الطبية.

وأضاف “عبدالفتاح”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “الهلال الأحمر المصري دفع بـ 3 شحنات ضمن قافلة المساعدات لغزة، والشاحنات تدخل تباعا عبر معبر رفح والتي تشمل مستلزمات طبية وأدوية ومساعدات صحية وإغاثية للشعب الفلسطيني”.

وتابع، أن هذه الشاحنات جرى تجهيزها خلال الساعات الماضية، وتحديدا ليلة الأمس، وبها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية نظرا لما تم الاتفاق عليه بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، وكميات أخرى من المواد الإغاثية والغذائية والتي جهزها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال المساعدات التي جرى تجميعها عبر محافظات الجمهورية المختلفة تمهيدا لإدخالها إلى العمق الفلسطيني”.