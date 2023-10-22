شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن واشنطن: لن نتردد في التحرك عسكريا إن توسع النزاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأحد، من أن الولايات المتحدة “لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط”، بين إسرائيل وحركة حماس.