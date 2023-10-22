الكاميرون.. افتتاح الدورة 27 من مهرجان الشاشات السوداء

ياسر رشاد - القاهرة - اختيار ثمانية وأربعين فيلما في الدورة 27 من مهرجان Écran Noirs، كان هناك 11 فيلما فقط في المنافسة على الشاشة الذهبية ، مع فيلم "أبي الشيطان" للمخرج الكاميروني إيلي فومبي الذي فاز اليوم.

حضر ممثلون ومخرجون وهواة أفلام اختتام مهرجان Ecrans Noirs في مركز ياوندي للمؤتمرات في الكاميرون، نزهة على السجادة الحمراء التي تمثل النسخة 27 من مهرجان Ecrans Noirs.

قالت الفنانة كوريان ساما، إن "أعجبتني الأفلام الروائية بشكل خاص، واكتشفت العديد منها الذي تم عرضه خلال الأسبوع. لسوء الحظ لم أرهم على شاشة التلفزيون من قبل ، لكن كان من الجيد جدا رؤيتهم هنا ، وهي من عشاق الأفلام.

كما هو الحال في كل نسخة ، تميز الحفل بالشاشة الذهبية التي منحت للمخرجة إيلي فومبي عن فيلمها “أبي الشيطان”، حصلت العديد من المسلسلات والأفلام الوثائقية ولكن أيضا الممثلين على جوائز.

بينما أعربت الممثلة ستيفاني توم، "أنا سعيدة جدا بفوزي بجائزة أفضل ممثلة كاميرونية وأنا مقتنعة بأن فيلمنا فاز أيضا بجائزة أفضل فيلم من وسط إفريقيا لذلك، قضينا أسبوعا جميلا في ياوندي ل Ecrans Noirs وآمل أن نعود العام المقبل لتقديم أعمال أخرى والفوز بجوائز أخرى».

شارك صانعو الأفلام الأفارقة في Ecrans Noirs ولم يعد بعضهم خالي الوفاض ، مثل السنغالي توماس ديلجادو ، الذي فاز بالجائزة الكبرى لأفضل كاتب سيناريو.

أوضح توماس ديلجادو، كاتب سيناريو من بوركينا فاسو، أن حقا اعتراف بكل ما أقوم به ، كل التضحيات للوصول إلى هذه النقطة، أود أن أقول شكرا جزيلا لهذا المهرجان ، الذي يمكن أن يكون منصة ، وأنا أطبقه بامتنان، هذه هي وظيفتي ككاتب مشارك لأنني عملت على هذا السيناريو مع شريكي في الكتابة واسمه عثمان ماتي ندياي".