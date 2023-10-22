تونسيون يتجمعون أمام السفارة الفرنسية لدعم فلسطين وطالبوا بطرد السفير

ياسر رشاد - القاهرة - تجمع آلاف التونسيين خارج السفارة الفرنسية في العاصمة تونس، دعما للفلسطينيين ومطالبين برحيل السفير.

هذا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصف قطاع غزة بعد أن شنت الجماعة الفلسطينية المسلحة، حماس، هجوما مميتا عبر الحدود في 7أكتوبر.

وينتقد كثير من التونسيين باريس لدعمها إسرائيل في حربها مع حماس.

كما دعا المتظاهرون إلى تجريم أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

قال المتظاهر مروان ميغري، "نحن هنا لدعم غزة وفلسطين. نحن، كل الشعب التونسي، دائما مع فلسطين".

قتل مسلحو حماس 1,400 شخص، معظمهم من المدنيين، وأخذوا 212 رهينة إلى غزة في الهجوم.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، إن الغارات الجوية والصاروخية الإسرائيلية الانتقامية قتلت ما لا يقل عن 4,741 فلسطينيا وأصابت 15,898.

وأوضح الطيب بوعيشة الذي شارك أيضا في مظاهرات،"يعرب الشعب التونسي عن إدانته القاطعة للمجازر والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني".

وبحسب ما ورد نزح أكثر من مليون من سكان الجيب المكتظ بالسكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منذ بدء القتال.

كما وضعت إسرائيل قطاع غزة تحت "حصار شامل"، ومنعت الغذاء والوقود والمياه والإمدادات الطبية من دخول المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إنه تم السماح لأول قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 20 شاحنة بعبور المعبر الحدودي المصري إلى غزة يوم السبت بعد أيام من المفاوضات الصعبة.

وجلبت الإمدادات الطبية المنقذة للحياة وبعض المواد الغذائية إلى القطاع الفلسطيني.

ومن المقرر أن تعبر قافلة ثانية إلى قطاع غزة يوم الأحد.

أكد السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة والذي يشهد حرب إبادة جماعية من آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبا كافة الأطراف الدولية الفاعلة بالقيام بمسئولياتها والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال السفير التونسي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إننا ندين بأشدّ العبارات المجزرة التي شنتها قوات الاحتلال على مستشفى المعمداني قبل أيام والتي راح ضحيتها مئات الضحايا الأبرياء.. كما ندين بقوة استمرار العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة أمام صمت مطبق من المجتمع الدولي الذي يعجز إلى حد الآن عن استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف هذا العدوان الظالم".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب المذابح والمجازر بحق الفلسطينيين العزل، وفي كلّ مجزرة يقدّمون أنفسهم ضحايا ويجدون من يدعمهم في تحدّ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مشددا على أن الجرائم المشينة واللاإنسانية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني هي "جرائم حرب بكل المقاييس".

وتابع السفير التونسي: "نعبر عن رفضنا المطلق وإدانتنا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا وحرمانه من أبسط مقومات الحياة كالماء والدواء في تحدّ كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية، الأمر الذي يستوجب وضع حدّ لعربدة القوة القائمة بالاحتلال وجرائمها المتكررة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأشار سفير تونس بالقاهرة، إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يشدد في كل مرة على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسئولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي الغاشم لفلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الذي يظل الشعب الوحيد في هذه المعمورة الذي يرزح تحت الاحتلال.