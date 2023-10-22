حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني مساء اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 ، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ الموجهة.

وقال حزب الله في بيان إن "مجاهديه استهدفوا بعد ظهر الجمعة، ‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا على الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأوضح الحزب أن المواقع التي "استهدفها بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة هي: الرمثة، وزبدين، ‏والرادار، ورويسات القر ورويسات العلم".

وقالت وكالة الأناضول التركية إن الجيش الإسرائيلي رد بالمدفعية الثقيلة على أطراف بلدتي كفرشوبا وشبعا وقام الطيران الحربي المسير بإطلاق أربعة صواريخ على قرية حلتا في كفرشوبا".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية أيضا أطراف بلدة ميس الجبل بالقرب من منطقة كروم الشراقي وأطراف وادي هونين قبلة حولا جنوب لبنان بعد الاشتباه بمحاولة تسلل.

وفي بيان لاحق قال حزب الله، إنه استهدف موقع "العاصي" الإسرائيلي على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش اللبناني، مقتل شخص وإصابة آخر بـ"استهداف إسرائيلي" لفريق إعلامي من 7 أشخاص مقابل موقع العباد الإسرائيلي في خراج بلدة حولا الحدودية جنوب لبنان.

ومنذ ساعات الصباح، وقعت عدة حوادث لتبادل إطلاق النيران على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

المصدر : وكالات