شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" تقر خطة عملها بدور الانعقاد الرابع.. تضم 10 ملفات هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، عدد 10 ملفات ذات أولوية هامة، منها ملف المجمعات الزراعية الصناعية (التصنيع الزراعي)، وملف الاستثمار الزراعي، وملف تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والرى، ملف دور التعاونيات الزراعية في تنمية قطاع الزراعة، وملف إعداد خريطة زراعية واضحة.

كما تضمنت الخطة، ملف البرنامج القومى لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة، و ملف القروض الزراعية ودور البنك الزراعي، بالإضافة إلي ملف التقنيات الحديثة في الزراعة والرى، وملف دور مراكز البحوث الزراعية، وملف دراسة الفجوة بين الموارد المائية المتاحة واحتياجاتنا في ظل محدودية الموارد المائية.

واقترح أعضاء اللجنة، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد الحالي، إلي عدد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة السمكية، وكذلك إلي المركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلي شركات الأسمدة ومصانع السكر للوقوف علي المعوقات والأسباب التى تتسبب في ارتفاع الأسعار والعمل علي التوصل إلي حلول لها.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن اللجنة اقتحمت عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، من الأهمية أن تواصل في دراستها للتوصل إلي توصيات هامة تساعد في تقديم حلول واقعية لمشكلات ذلك القطاع الهام، مشيرا إلي أن اللجنة يشهد لها بأنها تضم قامات وخبرات كبيرة في مجالها، من بينهم أساتذة جامعات وخبراء في مختلف قطاعات الزراعة واختصاصات اللجنة.