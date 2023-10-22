otv: جولة تشاورية لباسيل على القيادات السياسية في البلاد عنوانها حماية لبنان والوحدة الوطنية

علمت الـ"OTV" انه "في ضوء المخاطر والتحديات التي يواجهها لبنان، خصوصًا بعد العدوان الاسرائيلي والاحداث في غزّة واندلاع الاشتباكات على الحدود الجنوبية، قرر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل القيام إبتداءً من يوم غدٍ الاثنين بجولة تشاورية على القيادات السياسية في البلاد عنوانها حماية لبنان والوحدة الوطنية".

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