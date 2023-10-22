الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي اليوم الأحد خلال توغل في غزة

اعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي اليوم الأحد خلال توغل في غزة. واوضح بانه "قُتل جندي وأصيب آخر بجروح متوسطة وأصيب اثنان بجروح طفيفة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه دبابة ومركبة هندسية تابعتين للجيش الإسرائيلي".

وكانت صحيفة "جيرواليزم بوست" افادت بانه قتل عسكري بالجيش الاسرائيلي خلال هجوم لحركة حماس بعد عبورها السياج الحدودي مع غزة بالقرب من كيسوفيم بعد ظهر الاحد، حيث ردت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.

وفي وقت سابق، اعلنت كتائب القسام إن مقاتلي حماس اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وأعلنت أن مقاتليها دمروا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين ودبابة في كمين، مما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع إلى إسرائيل دون مركباتهم.

وذكرت كتائب القسام إن "جنود القوة الاسرائيلية الذين سقطوا في كمين خان يونس خرجوا من مركباتهم، ولاذوا بالفرار شرق السياج الحدودي سيرًا على الأقدام".