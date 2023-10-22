افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وموقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل. ولفت الى ان الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من موقع العاصي قرب ميس الجبل تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة في الأجواء. واشار الى سقوط جريح من بلدة ميس الجبل بطلقة نارية مصدها موقع العاصي تم نقله الى المستشفى للمعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وموقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.