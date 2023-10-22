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النشرة: اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وموقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وموقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل.

ولفت الى ان الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من موقع العاصي قرب ميس الجبل تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة في الأجواء. واشار الى سقوط جريح من بلدة ميس الجبل بطلقة نارية مصدها موقع العاصي تم نقله الى المستشفى للمعالجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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