بيان من المتحدث العسكري بعد اعتراف إسرائيل بقصفها موقعا مصريا بالخطأ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المتحدث العسكرى للجيش المصري، أنه خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة، الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة .

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ.

وأعرب جيش الاحتلال، في بيان رسمي، عن أسفه لمصر عن قصف إحدى دباباته عن طريق الخطأ بموقع مصري قرب الحدود مع غزة.