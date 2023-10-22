شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: قلقون من انتشار الأمراض في غزة بسبب المياه الملوثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قلقه، بسبب تعرض سكان في قطاع غزة للأمراض بسبب استهلاك مياه غير صالحة للشرب وملوثة، مشيراً إلى بذل الإدارة الأمريكية جهوداً لمعالجة هذا الملف.

وقال الوزير الأمريكي في مقابلة على برنامج «Meet The Press»، الذي يبث على قناة «إن بي سي»، الأحد، إنه يجب تشغيل محطات تحلية المياه لضمان أن تكون المياه التي يشربها الناس في غزة نظيفة.

وأضاف بلينكن: «نحن قلقون بشأن انتشار الأمراض في قطاع غزة، نتيجة استهلاك مياه غير صالحة للشرب»، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف هو ضمن الجهود الأمريكية المبذولة لضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات التي يحتاجون إليها.

ورداً على سؤال عن ما إذا كانت إسرائيل قد أعادت إمدادات المياه للقطاع، قال الوزير: إنه عمل على هذا الموضوع خلال زيارته المنطقة، مؤكداً «استعادة بعض إمدادات المياه، بعد إعادة إسرائيل تشغيل أنبوب للمياه منذ نحو 6 أو 7 أيام، وهناك أنابيب أخرى سيعاد فتحها، كما أن الشاحنات التي تدخل غزة تحوي أيضاً إمدادات للمياه».

وعن مخاوف التصعيد مع حشد إسرائيل لقواتها على حدود غزة، تزامناً مع تكثيف الغارات الجوية، قال وزير الخارجية الأمريكي: «نحن قلقون من التصعيد»، مؤكداً «اتخاذ خطوات لضمان حماية قواتنا بفعالية والرد بحسم».

وتابع: «لا نريد تصعيداً، ولا نريد فتح جبهة ثانية وثالثة، وتعرض قواتنا لإطلاق النار، لكن إذا حدث ذلك، فنحن مستعدون».

وأوضح في هذا السياق، أن واشنطن أرسلت رسالة «قوية للغاية» لـ«حزب الله» لردعه عن فتح جبهة جديدة.

وحذرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة كان «بائساً» قبل النزاع، مضيفة «إن اليوم كارثي»، داعية المجتمع الدولي إلى «القيام بمزيد» لمساعدة سكان غزة.