شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا في طهران الاثنين لاجتماع مع نظراء إقليميين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

يشارك وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأرميني أرارات ميرزويان في اجتماع الاثنين، بإيران مع نظراء إقليميين، وفق ما أعلنت الأحد وزارتاهما، دون تحديد موضوع اللقاء.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، بأنّ وزراء خارجية روسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران سيجرون «محادثات سلام» بين يريفان وباكو.

ويأتي الاجتماع بعد شنّ أذربيجان الشهر الماضي عملية عسكرية خاطفة في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، انتهت باستسلام الانفصاليين ومغادرة غالبية سكانه من الأرمن.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدثة ماريا زاخاروفا تأكيد «المباحثات المقررة للافروف الاثنين في طهران».

كذلك أكدت وزارة الخارجية الأرمينية، أنّ ميرزويان سيزور طهران «بناء على دعوة من الجانب الإيراني».

وأوضحت أنه «سيشارك في اجتماع دول منصة (3+3) التشاورية»، في إشارة إلى الصيغة التي تضم روسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران وجورجيا.

ولم تحدّد السلطات القائمة الكاملة للمشاركين بعد، لكن جورجيا أعلنت مساء الأحد عدم مشاركتها.

ونقلت وكالة إنتربريسنيوز الجورجية عن وزارة الخارجية قولها، إن «جورجيا لا تشارك في هذا الاجتماع، ولم تشارك أبداً في السابق» في اجتماعات صيغة «3+3».

وأضافت وكالة «إرنا» أن الوزراء سيناقشون «قضايا منطقة جنوب القوقاز»، حيث تقع كل من أذربيجان وأرمينيا، و«محاولة توسيع التعاون الإقليمي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعبور والطاقة وغيرها من القضايا».