شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. جدل على خلفية زيارة رئيسة الجمعية الوطنية لإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أثارت زيارة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفيه لإسرائيل، انتقادات حادة من اليسار الذي دان الأحد، دعم يائيل «غير المشروط» لإسرائيل.

ومن تل أبيب، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الأحد، أن فرنسا «تدعم إسرائيل بشكل كامل»، وأن «لا شيء يجب أن يمنع» إسرائيل «من الدفاع عن نفسها» في مواجهة حركة «حماس».

وبحسب الوفد المرافق لها، فإن يائيل برون بيفيه، زارت إسرائيل من مساء السبت إلى الأحد، من أجل إبداء «التضامن» معها بعد هجمات «حماس»، و«للتشجيع على إيصال قوافل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين».

لكن الزيارة التي رافقها فيها رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي، والنائب عن الفرنسيين في الخارج مائير حبيب، وماتيو لوفيفر من حزب النهضة الحاكم، تعرضت لانتقادات شديدة من اليسار.

وعلق رئيس حزب فرنسا الأبية الراديكالي جان لوك ميلانشون على الزيارة عبر منصة إكس قائلاً: «ليس باسم الشعب الفرنسي».

بدوره، ندد منسق الحزب مانويل بومبار بـ«الخطأ السياسي الجسيم». وأعرب عن غضبه.

ويعتزم حزبه «المطالبة بالمساءلة في هذا الموضوع» الاثنين، في الجمعية الوطنية، خلال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بين الحكومة والكتل النيابية.

وأفاد الوفد المرافق ليائيل برون بيفيه وكالة فرانس برس، أنه تمت دعوة الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي للمشاركة في الزيارة، لكنهما لم يستجيبا، وهو ما أكده الحزبان.

تسبب النزاع بين إسرائيل وحماس في ظهور انقسامات داخل ائتلاف «نيوب» اليساري المعارض في فرنسا، الذي يجمع الاشتراكيين والشيوعيين والخضر واليسار الراديكالي.

وعلق الحزب الاشتراكي عضويته في الائتلاف بسبب خلافاته مع حزب فرنسا الأبية.