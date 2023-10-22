شكرا لقرائتكم خبر جسر كويتي جوي لإغاثة الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس الأول، عن الصباح قوله «إن هذه المبادرة تأتي نصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم، وبأوامر من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيهات مباشرة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتعليمات من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف «إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم».

وأوضح أن الجسر الجوي الكويتي سينطلق اليوم الاثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة، وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى أن الجسر الجوي سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية، وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة، والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.