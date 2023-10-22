شكرا لقرائتكم خبر المملكة تطلق برنامج نور لمكافحة العمى بجامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بنجول عاصمة جمهورية جامبيا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 17 حتى 24 أكتوبر الجاري. وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 1.500 فرد، وإجراء 90 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، فضلا عن صرف 150 نظارة طبية، وتوزيع 1.000 أدوية علاجية.

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تطلق برنامج نور لمكافحة العمى بجامبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.