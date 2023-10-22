شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: نمنع تمدد الحرب إلى لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح «إنني أتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين من جراء ما يحصل، ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، لكنني لن أتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان».
وتشهد حدود لبنان مع إسرائيل تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي تقريبا، منذ شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.
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