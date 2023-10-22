محكمة عراقية تعاقب ابنة صدام حسين بالسجن 7 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة عراقية أمس بالسجن الموقت 7 سنوات ضد رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بتهمة الترويج ونشر أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في العراق.

وذكرت محكمة جنايات الكرخ، في بيان صحفي، أن «القاضي محمد سلمان محمد، قاضي محكمة الكرخ، قرر إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن الموقت 7 سنوات، وفق قانون حظر حزب البعث العربي الاشتراكي، والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، عن جريمة قيامها بالإسهام في نشر أفكار وآراء والترويج في وسائل الإعلام، لأفكار حزب البعث في القنوات التلفزيونية».

وأوضحت أن المحكمة «أصدرت أمر قبض بحق المحكومة، وأن قرار الحكم صدر بالاتفاق غيابيا قابلا للتمييز».

يذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تقيم منذ 2003 في الأردن مع أولادها، بعد الإطاحة بحكم والدها، على خلفية الغزو الأمريكي للعراق في ربيع 2003.