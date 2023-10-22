14 ألف نازح خلال 6 أشهر بسبب تصعيد الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن ما يقارب 14 ألف شخص نزحوا جراء تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال ستة أشهر من العام الجاري 2023.

وأوضحت في تقريرها الأخير أن الموجة الأخيرة من النزوح شملت 2571 أسرة، تتألف من 13879 فردا، خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن حالة النزوح كانت في محافظة الحديدة التي احتلت المرتبة الأولى، ووفقا للوحدة التنفيذية، فإن عمليات النزوح المستمرة جاءت نتيجة استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي التي تستهدف الأحياء السكنية في المدن وكذا القرى ومخيمات النازحين بالصواريخ والمدفعية الثقيلة والطيران المسير.

على صعيد آخر، حذرت الأمم المتحدة أمس، من تأثيرات محتملة لإعصار تيج على محافظة أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة شرق اليمن، وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في نشرة مناخية، «إن العاصفة الإعصارية أو العاصفة الاستوائية تيج تؤثر على سقطرى اليمنية، وتوقعت أن تتطور إلى عاصفة إعصارية شديدة بتأثيرات محتملة على المهرة في اليمن.

وتابعت ”ينصح مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الاستوائية تيج بعين الاعتبار في خططهم”، كما نصحت المنظمة جميع الصيادين في البحر العربي بضرورة الامتناع عن الصيد هذه الفترة.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، فجر أمس عن وصول إعصار تيج إلى الدرجة الثالثة وما زال جدار الإعصار يقترب من جزيرة سقطرى صباح أمس بتأثيرات مباشرة وأن جزيرة سقطرى تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف، وسيول كبيرة، وسط أنباء عن ارتفاع نسبة الأمواج في البحر وانزلاقات صخرية.

وأكد مصدر محلي في محافظة أرخبيل سقطرى أن سيول جارفة ناتجة عن إعصار بحر العرب فصلت الخدمات عن المواطنين في سقطرى، وفصلت السيول الجارفة الأحياء الشرقية التي تتواجد فيها الخدمات الأساسية عن المواطنين في مدينة حديبو مركز أرخبيل سقطرى اليمنية نتيجة تأثرها بإعصار “تيج” الذي يقترب من سواحل الأرخبيل.

إلى ذلك أعلن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، تطور العاصفة الإعصارية الشديدة جدا (تيج)، إلى عاصفة إعصارية عاتية، مبينا أنها تتمركز حاليا عند خط العرض 12.18، وخط الطول 55.24، وتبعد عن سقطرى 67 كلم، وعن الغيضة 500 كلم.

مشاهدات يمنية:

مسلحون يغتالون مالك صرافة العقيلي بصنعاء.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة جهود السلام.

فاجن يجدد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

توزيع النازحين على محافظات اليمن:

34 % الحديدة23.9 % تعز12 % مأرب30.1 % إب وأبين وريمة وصنعاء