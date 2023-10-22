اشتباكات عنيفة في أم درمان بين الجيش والدعم السريع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات عنيفة جديدة في محيط القيادة العامة للجيش السوداني أمس، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المنطقة.

وقال شهود العيان إن قوات الدعم السريع قصفت مقر القيادة العامة للجيش صباحا، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، بعد أن غادرها نائب القائد العام للقوات المسلحة، شمس الدين كباشي، وظهوره في قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية أقصى شمال مدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم.

ولم يعلن الجيش السوداني تفاصيل مغادرة كباشي مقر القيادة العامة للقوات المسلحة التي ظل موجودا بداخلها منذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل الماضي، واكتفى بنشر فيديوهات تشير إلى وصوله قاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان وتفقده للقوات، ومن ثم مغادرته إلى بورتسودان شرق السودان، بعد أن انتقلت الحكومة الاتحادية إلى هناك لإدارة البلاد.

وأكدت قوات الدعم السريع مرارا وتكرارا فرضها حصارا على قادة الجيش داخل القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم، وأنها لن تسمح لهم بالمغادرة على الإطلاق.

وحسب الشهود، فإن مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم شهدت أيضا تحليقا للطيران العسكري، وسماع دوي المدافع الثقيلة، كما تم تدمير عدد من منازل بشكل جزئي أو كلي، وطبقا للشهود، فإن معارك عنيفة اندلعت في محيط سلاح المهندسين بمدينة أم درمان، مما أدى إلى مأساة إنسانية في صفوف المدنيين.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالأسلحة الثقيلة في محيط سلاح المدرعات جنوب العاصمة الخرطوم.

وقالت المواطنة السودانية نازك مبارك إن الاشتباكات والقصف العشوائي أديا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية إثر الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والمياه، ورداءة خدمة الإنترنت.

كما أفاد شهود بأن مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم شهدت أيضا اشتباكات عنيفة بين القوتين المتصارعتين، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة، وقال المواطن السوداني أزهري يوسف إن محيط مقر الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان شهد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.