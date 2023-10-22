شكرا لقرائتكم خبر 30 صحيفة جزائرية تصدر بعنوان واحد تضامنا مع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وسائل الإعلام الجزائرية سابقة تاريخية، عندما صدرت أكثر من 30 صحيفة خاصة بواجهة وعنوان رئيس واحد في حملة تضامن مع قطاع غزة، أدانت خلاله انحياز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية خلال تجاوزاته ضد الفلسطينيين.

وتحت عنوان «غزة... الإعلام يغتال الحقيقة» نددت الصحف الجزائرية الصادرة أمس، بازدواجية المعايير الغربية في التعاطي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووقع ناشرو الإعلام الجزائري عريضة تنديد جاء فيها «ندين القصف والقتل الجماعي والهمجي لإسرائيل على شعب غزة الأعزل، وندين السقوط المهني والأخلاقي للإعلام الغربي في تغطيته المنحازة للحرب في غزة».

ونظمت 6 قنوات تلفزيونية محلية خاصة في الجزائر بثا مشتركا الخميس الماضي على مدار 15 ساعة، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل، لدعم الفلسطينيين والتنديد بالجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان «الجزائر فلسطين.. صوت واحد».

وتزامن البث المشترك مع خروج آلاف الجزائريين في مسيرات شعبية بالعاصمة الجزائرية ومدن عدة دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على الشعب الفلسطيني، وإسنادا للمقاومة.

كيف عبرت الجزائر عن غضبها؟