30 صحيفة جزائرية تصدر بعنوان واحد تضامنا مع غزة

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وتحت عنوان «غزة... الإعلام يغتال الحقيقة» نددت الصحف الجزائرية الصادرة أمس، بازدواجية المعايير الغربية في التعاطي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
ووقع ناشرو الإعلام الجزائري عريضة تنديد جاء فيها «ندين القصف والقتل الجماعي والهمجي لإسرائيل على شعب غزة الأعزل، وندين السقوط المهني والأخلاقي للإعلام الغربي في تغطيته المنحازة للحرب في غزة».
ونظمت 6 قنوات تلفزيونية محلية خاصة في الجزائر بثا مشتركا الخميس الماضي على مدار 15 ساعة، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل، لدعم الفلسطينيين والتنديد بالجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان «الجزائر فلسطين.. صوت واحد».
وتزامن البث المشترك مع خروج آلاف الجزائريين في مسيرات شعبية بالعاصمة الجزائرية ومدن عدة دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على الشعب الفلسطيني، وإسنادا للمقاومة.
كيف عبرت الجزائر عن غضبها؟
- رفض المشاركة في قمة القاهرة للسلام.
- جسر مساعدات جوية إلى معبر رفح.
- مظاهرات شعبية تضامنا مع غزة.
- تضامن إعلامي واسع.
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