عائلات الأسرى تضغط لوقف العدوان البري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتواصل الاستعدادات الإسرائيلية لشن عدوان بري على قطاع غزة، تمارس واشنطن والحكومات الأوروبية ضغوطا على إسرائيل لوقف توغلها الوشيك لإتاحة المزيد من الوقت لإطلاق سراح عشرات الرعايا الأجانب من بين ما لا يقل عن 212 أسيرا تم احتجازهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الحكومات الغربية تحاول أيضا استخدام اتصالاتها مع «حماس»، للتوسط في إطلاق سراح الأسرى.

وقالت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «إن إطلاق سراح جوديث رعنان وابنتها ناتالي، الجمعة الماضي، أعطى عائلات الأسرى الأخرين «بصيص أمل»، بيد أن هناك مخاوف كبيرة بشأن مصير الأسرى الذين تم احتجازهم، بعد تعهد إسرائيل بالقضاء على الحركة، ووضع قواتها على أهبة الاستعداد لهجوم بري وشيك، ولا يزال ما لا يقل عن 10 أمريكيين آخرين محتجزين لدى حماس، إلى جانب عدد مماثل من مواطني المملكة المتحدة.

وتشكل عائلات الأسرى قوة سياسية مؤثرة في إسرائيل، ويطالب البعض الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة مع حماس لإنقاذ أقاربهم، وقال دانييل ليفي، رئيس مركز أبحاث مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط «أثبتت القنوات الخلفية قدرتها على التنفيذ، وسيتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبعض الضغوط للسماح بهذا الأمر».

وبحسب التقرير، تضمنت مقترحات التفاوض في هذا الملف، وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وإعادة إمدادات المياه إلى غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.