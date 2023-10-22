شكرا لقرائتكم خبر 17 شاحنة مساعدات تدخل القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت 17 شاحنة محملة بالدواء والغذاء إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح الحدودي بين مصر، من بين 175 شاحنة كانت تنتظر دورها، وخضعت جميعها للتفتيش. وشددت هيئتا الهلال والصليب الأحمر، على ضرورة إدخال كل المساعدات المتكدسة في أسرع وقت. وكانت 20 شاحنة دخلت، أمس الأول، أيضا جنوب القطاع المحاصر منذ أسبوعين، وضمت أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية أجهزة تنفس، وأجهزة صدمات كهربائية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.

كانت هذه تفاصيل خبر 17 شاحنة مساعدات تدخل القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.