منشورات تحذيرية إسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال فلسطينيون إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي، يأمرهم بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأن من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع «منظمة إرهابية». ووصل التحذير على منشورات، وعليها شعار الجيش الإسرائيلي، وعبر الهواتف المحمولة، ورسائل صوتية في أنحاء قطاع غزة. وذكر المنشور «تحذير عاجل لسكان غزة، وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر، من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة، قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية».



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