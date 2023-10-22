تفاصيل غير معلنة تخص استهداف "القواعد" في العراق

وفي آخرها أكدت وسائل الإعلام المحلية، تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية غربي العراق، الأحد، لهجوم صاروخي بعد هجوم بطائرتين مسيرتين السبت، عليها، كما وأفادت بتعرض قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي، لهجوم مسيرات.وتبنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية هجمات على قاعدتي عين الأسد ومطار أربيل.

ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، هي عين الأسد وحرير وأربيل في إقليم كردستان العراق، ومعسكر قرب مطار بغداد، لهجمات.

ويحذر خبراء من أن "استهداف قواعد التحالف الدولي، يهدد المصالح العليا للعراق وتحديا لالتزامات البلاد وتحالفاتها الدولية، كما ويصب في صالح تنظيم داعش".

الى ذلك، يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، بحسب "سكاي نيوز عربية ": "هذا الفصيل الذي تبنى العمليات يحمل اسما مستعارا ووهميا، وذلك لتلافي فرض المزيد من العقوبات الغربية على الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق، والتي من الواضح أن بعضها على الأقل متورط في هذه الهجمات".