أونروا: دخول 14 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة

أعلنت مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" جولييت توما لـ "رويترز" إن 14 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من مصر مساء اليوم الأحد.

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