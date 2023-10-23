أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية المجاهد محمد حسن منصور "شمران" من بلدة مشغرة في البقاع، والذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
يذكر بان حزب الله نعى حتى الساعة اليوم الاحد 7 من عناصره، وأمس السبت، نعى "حزب الله" 6 من عناصره إثر اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى أحد عناصره الذي سقط أثناء "قيامه بواجبه الجهادي" ليرتفع العدد اليوم الى 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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