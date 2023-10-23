حمية: إذا إستمرّت الأمور على هذا الحال يجب على الحكومة أن تغطي بقاء طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في لبنان

اشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى ان "شركة طيران الشرق الأوسط شركة وطنية نعتز بها لكن لا صلاحيات قانونية للوزارة تسمح بالتدخل في شؤونها، والمطار مستمرّ في عمله".

ولفت حمية في حديث تلفزيوني، الى انه "إذا إستمرّت الأمور على هذا الحال يجب على الحكومة أن تغطي بقاء طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في لبنان". واوضح بان هناك إجراءات ضمن خطة إستباقية في حال تعرض المطار والمرافق العامة لعدوان اسرائيلي.

وتابع قائلا: "سقطت كل المثاليات في العالم أمام ما حصل في غزة، وبالنسبة لنا الوطن الحرّ صاحب القرار أو الموت دون ذلك".