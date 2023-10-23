الخارجية الاميركية: على المواطنين الأميركيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان المغادرة الآن بسبب الوضع الأمني

اشارت وزارة الخارجية الاميركية الى انه "يجب على المواطنين الأميركيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان المغادرة الآن، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".

ولفت مكتب الخدمات القنصلية الى انه "لا تزال هناك رحلات تجارية متاحة، ولكن هناك انخفاض في القدرة الاستيعابية، واملت من المواطنين الاميركيين التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار بيروت الدولي"، واعلن عن قرض مساعدة مالية من الحكومة الأميركية لشراء تذاكر رحلة لمغادرة لبنان لمن يرغب".