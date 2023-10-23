توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين ثم تعود إلى معدلاتها يوم الثلاثاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ودون تعديل يذكر على الجبال، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية فترة بعد الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، ودون تعديل يذكر في الداخل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، وضباب محلي على المرتفعات.