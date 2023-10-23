دخول شاحنات مساعدات إنسانية جديد من معبر رفح إلى قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بدخول شاحنات مساعدات إنسانية جديدة من معبر رفح إلى قطاع غزة.

ومنذ عدت ساعات دخلت 17 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتكون ثاني دفعة إغاثية تدخل للشعب الفلسطيني.