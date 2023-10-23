عمرو أديب عن قصف إسرائيل موقعا مصريا: انتظروا أفعال مصر بالخطأ برضه

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة قصف إسرائيل موقعا مصريا بالخطأ.

وكتب أديب، عبر حسابه بتطبيق إكس: "الرسالة وصلت ومصر مش حتوقف المعونات ومصر مش حتسيب الفلسطينيين وانتظر بقى الأفعال المصريه اللى حتكون عن طريق الخطأ برضه"، وذلك في إشارة إلى أن الحادث لن يوقف دعم الفلسطينيين في القطاع، ملمحاً إلى أن الحادث كان متعمداً.

جاءت تغريدة أديب رداً على منشور لأدرعي كتب فيها "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا ًمصرياً بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكرى للجيش المصري، أنه خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة، الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة .

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ.

وأعرب جيش الاحتلال، في بيان رسمي، عن أسفه لمصر عن قصف إحدى دباباته عن طريق الخطأ بموقع مصري قرب الحدود مع غزة.