شكرا لقرائتكم خبر عن دمر 20 منزلاً.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب نيبال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر وادي كاتماندو في نيبال اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة " ذا هيمالايان " النيبالية عن رئيس المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث لوك بيجاي أدهيكاري قوله إن مركز الزلزال كان حول منطقة خاري في مقاطعة دادينج وشعربتأثير الزلزال سكان المناطق المحيطة بدادينج.

وتسبب الزلزال في تدمير 20 منزلا وإلحاق أضرار بـ75 منزلا آخرين في كومالتاري وجوالاموخي في دادينج.

مقياس ريختر

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية غيريرو جنوب غربي المكسيك.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترًا من مدينة كوبالا الواقعة في الولاية.