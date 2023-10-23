أصوات الإسرائيليين تتصاعد ضد نتنياهو.. مظاهرة لليوم الثاني في تل أبيب للمطالبة بالأسرى لدى "حماس"

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر مئات الإسرائيليين، الأحد، أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، بمدينة القدس الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن "المئات تظاهروا أمام منزل هرتسوغ، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس".



وكانت "حماس" خلال عمليتها التي أطلقتها من غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اقتادت عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع، وفق ما أعلنت الحركة حينها.



وذكرت الهيئة أن "هرتسوغ، اجتمع مع 80 ممثلا عن عائلات الأسرى" عقب المظاهرة.



والسبت، أعلن أبو عبيدة متحدث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنهم قاموا" بإبلاغ الإخوة القطريين مساء (الجمعة) أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك، ويوخفد ليفشيتز الإسرائيليتين لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل، إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".



يأتي هذا بعد يومين من إعلان "أبو عبيدة" إطلاقهم سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواع إنسانية"، استجابة لجهود قطرية، وسط ضغوط غربية على إسرائيل لتأجيل شن عمل عسكري بري في قطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.



وبشكل يومي، يتظاهر آلاف الإسرائيليين في كافة أنحاء البلاد، لمطالبة الحكومة بالإفراج عن الأسرى لدى "حماس" في غزة.

وشهدت مدينة تل أبيب مساء السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول، مظاهرة للمطالبة بإعادة الأسرى الذين أسرتهم حركة حماس خلال عملية "طوفان الأقصى".



وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الجيش الإسرائيلي مطالبين بعودة الأسرى من قطاع غزة. كما طالب المتظاهرون، بحسب الموقع، أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، بتحمل مسؤولية الفشل.



وحمل المتظاهرون لافتات، كتب عليها: "لا تتركوهم مرة أخرى".. "أعيدوهم إلينا".. "أعيدوهم إلى الوطن"، إلى جانب صور بعض الأسرى.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 4740 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.



فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

المصدر: وكالات