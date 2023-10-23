إصابة جنود مصريين بقصف إسرائيلي لبرج مراقبة عن طريق "الخطأ"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، عن وقوع "إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بالحدود المصرية إثر شظايا قذيفة إسرائيلية أُطلقت بالخطأ، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي "تأسف عن الحادث غير المتعمد".



وقال المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ، في بيان: "خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".



وأضاف: "نتج عن (الحادث) إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وأبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة ".



وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب أن "دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار بطريق الخطأ قبل فترة قصيرة، وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم"، مضيفا: "يجري التحقيق في الحادث"، مبديا "الأسف" بشأن الحادث.



وفي وقت سابق، أفادت "رويترز"، نقلا عن شهود، بأن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد، بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.



ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع، أمس السبت.



وتمتد الحدود بين قطاع غزة ومصر لمسافة 12 كيلومتراً، وهناك منطقة عازلة على طول الحدود، يبلغ طولها حوالي 14 كيلومترا. ومعبر رفح هو المعبر البري الوحيد بين الجانبين.

المصدر: وكالات