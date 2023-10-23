الزلازل ضاعفت معاناة النساء الأفغانيات

- 1/2
- 2/2
صعوبة الخدمات
وأوضحت أليسون ديفيديان، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون المرأة في أفغانستان، في رسالة إلى AP: «عندما تقع الكوارث الطبيعية، فإن النساء والفتيات هن الأكثر تأثرا، وغالبا ما يعتبرن الأقل تأثرا في الاستجابة للأزمات والتعافي منها»، مضيفة: «الزلازل عندما اقترنت بالأزمة الإنسانية وأزمة حقوق المرأة المستمرة لم تجعل الوضع صعبا بالنسبة للنساء والفتيات فحسب، بل جعلت الوضع مميتا أيضا».ولفتت النساء المتضررات من الزلزال للأمم المتحدة إلى أنهن لا يستطعن الحصول على المساعدات دون بطاقة الهوية الوطنية، أو تذكرة لأحد أقربائهن الذكور، وأنهم بحاجة إلى الملابس، بما في ذلك الحجاب الإسلامي، حتى يتمكنن من ارتداء الملابس المناسبة للوصول إلى الخدمات والمساعدات، وفقا للتحديث.
البقاء في المنازل
وأحد الأسباب التي تجعل الأطفال والنساء يمثلون الغالبية العظمى مما لا يقل عن 1482 شخصًا لقوا حتفهم في الزلازل هو أنهم كانوا أكثر احتمالا أن يكونوا في منازلهم عندما وقعت الكوارث، وفقًا لمسؤولي الإغاثة. وقد قدم مسؤولو طالبان أرقاما أعلى للضحايا مقارنة بالمنظمات الإنسانية، قائلين إن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم. وأشارت ديفيديان إلى أن النساء والفتيات أصبحن محصورات في منازلهن بشكل متزايد بسبب القيود المتزايدة التي فرضتها طالبان عليهن في العامين الماضيين، حيث منعت الحركة الفتيات من الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس، بينما منعت النساء من العمل في الأماكن العامة ومعظم الوظائف.كما منعت حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية على الرغم من وجود استثناءات لحالات الطوارئ والرعاية الصحية.كما ذكرت النساء أن مشاركة قادة المجتمع تعد «التحدي الرئيسي» الذي يواجهنه عند الحصول على المساعدة، لأن قادة المجتمع ليسوا دائما على دراية بالنساء الأكثر ضعفًا.
وظلت وكالات الإغاثة تقدم الدعم في مجالات الغذاء والتعليم والرعاية الصحية في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة، والانهيار الاقتصادي الذي أعقب ذلك.
- يتم توزيع معظم مساعدات الطوارئ في هيرات التي ضربها الزلزال من خلال وسيط محلي، عادة ما يكون من رجال المجتمع أو الزعماء الدينيين.
- يعاني الأفغان الصدمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن انسحاب القوات الدولية في 2021 وعقود من الحرب.
- يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزلازل ضاعفت معاناة النساء الأفغانيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.