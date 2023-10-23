اخبار العالم

فلسطين تدعو المجتمع الدولي للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي على غزة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لتكوين «جبهة موحدة» من أجل وقف هجمات إسرائيل في قطاع غزة.

 

وأضاف اشتية، خلال اجتماع مع 25 سفيرا وممثلا وقنصلا: «نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة تهدد أهلنا في القطاع»، مؤكدا أن الدعم الدولي لإسرائيل في عدوانها يعني إعطاءها الضوء الأخضر، ورخصة للمزيد من القتل والتدمير.

وتابع اشتية: «هذه الحرب السادسة على قطاع غزة، فالحكومات المتعاقبة في إسرائيل خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو، تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية حل الدولتين، واتباع سياسة فرق تسد من خلال محاولات فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: «بالإضافة إلى العدوان على أهلنا في قطاع غزة، نواجه في الضفة الغربية إرهابا من جيش الاحتلال ومستعمريه، وهناك دعوات لتشجيع المستعمرين على حمل السلاح وتغيير قواعد إطلاق النار، بهدف المزيد من القتل».

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا