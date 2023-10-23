فلسطين تدعو المجتمع الدولي للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لتكوين «جبهة موحدة» من أجل وقف هجمات إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف اشتية، خلال اجتماع مع 25 سفيرا وممثلا وقنصلا: «نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة تهدد أهلنا في القطاع»، مؤكدا أن الدعم الدولي لإسرائيل في عدوانها يعني إعطاءها الضوء الأخضر، ورخصة للمزيد من القتل والتدمير.

وتابع اشتية: «هذه الحرب السادسة على قطاع غزة، فالحكومات المتعاقبة في إسرائيل خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو، تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية حل الدولتين، واتباع سياسة فرق تسد من خلال محاولات فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: «بالإضافة إلى العدوان على أهلنا في قطاع غزة، نواجه في الضفة الغربية إرهابا من جيش الاحتلال ومستعمريه، وهناك دعوات لتشجيع المستعمرين على حمل السلاح وتغيير قواعد إطلاق النار، بهدف المزيد من القتل».

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