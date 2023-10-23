مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يلوح بالاجتياح البري لقطاع غزة، وفي إطار ذلك، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن إسرائيل تبحث في مخاطر العملية البرية في غزة، مشيراً إلى أن الجيش يوسع نطاق هجماته على القطاع استعدادا للتدخل البري.

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، بمقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في غزة.

كذلك أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله في خط المواجهة معهم، مؤكدا مواصلة ضرب أي مجموعة تابعة لحزب الله تشن هجمات ضد إسرائيل.

وشدد على استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب في الشمال، لافتا إلى إخلاء مناطق على حدود لبنان، وأضح أن الجيش يعد الجبهة الداخلية لحرب في الشمال.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مسؤولين قولهم، إن إسرائيل أبلغت أمريكا أنها لن تنتظر كثيراً لبدء العملية البرية.

وأضافوا أن إسرائيل قررت دعم جهود الإفراج عن الرهائن في غزة.

يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوما على مستوطنات إسرائيلية بمنطقة غلاف غزة.

فيما ترد إسرائيل بقصف مركز متواصل على قطاع غزة، وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعداداً لعملية برية.

وحتى الآن قتل في غزة 4651، بينهم 1873 طفلاً، و1023 سيدة، و187 مسناً، بالإضافة إلى 14245 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة في القطاع.

في حين قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

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