لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.. آخر ما نشرته الإعلامية ناهد الصباح قبل وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

توفيت ناهد الصباح، الإعلامية بقطاع الأخبار بماسبيرو، إثر حادث أليم.

وكان آخر منشور للإعلامية "ناهد الصباح"، كتبته على صفحتها على "فيسبوك": "صباح الخير، قولوا يارب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".

ونعتها "ماسبيرو"، خلال بوست عبر موقع فيس بوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"، إلى جانب عدد من أصدقائها وزملائها.