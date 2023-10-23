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إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في كمين لحماس بغزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):
كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادثة استهداف لقوة إسرائيلية دخلت اليوم الأحد غربي الحدود مع غزة.
وقال المتحدث دانييل حجارى "تعرضت القوة لهجوم خلال عملية غرب السياج الأمني في غزة، وتطهير".
وأضاف "ردت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي باستهداف المجموعة التي أطلقت النار على الجنود".
كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في "كمين محكم" شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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