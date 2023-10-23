متحدث الصليب الأحمر الفلسطيني: نحتاج شريان حياة مستدام لاستمرار تدفق المساعدات الإغاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال هشام مهنا المتحدث بإسم الصليب الأحمر الفلسطيني، إن أية جهود مبذولة في هذا الوقت العصيب، لإدخال أي شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والدوائية لإنقاذ سكان القطاع،ظ هي مقدرة لأنها تسهم في إنقاذ الآلاف الأرواح.

وأوضح "مهنا"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه حتى الآن المساعدات المتدفقة على القطاع غير كافية، مطالبًا بضرورة توفير شريان حياة إنساني مستدام يتدفق خلالها المواد الطبية والدوائية بشكل آمن ومستدام وأن تصل بأمان دون تعرضها لضرر.

وأكد أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم المطلوب من المساعدات الطبية والدوائية في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي وما يتبعه من سقوط منازل على رؤوس أصحابها وسقوط مزيد من الضحايا.

وأشار إلى أن حجم المساعدات المطلوبة للقطاع غير محسوبة مع إستمرار العدوان المستمر ولا نستطيع وضع تقدير واضح للاحتياجات المستشفيات في ظل استمرار القصف.