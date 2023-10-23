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اتحاد الدواجن: طلبنا بفتح سلاسل تجارية جديدة ضمن مبادرة خفض أسعار السلع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال محمود عنان رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، غن الاتحاد ملتزم بخفض الأسعار ضمن مبادرة خفض أسعار السلع بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة المنتجين ملتزمين.

وأضاف "عنان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه تبلغ متوسطات أسعار الدواجن الحي 65 جنيهًا للكيلو ويباع في الأسواق للمواطنين بسعر 73 جنيها للكيلو، بينما سعر كيلو الدواجن المجمدة 100 جنيه، ويباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات، وكذلك البيض يباع في المزارع بسعر 115 جنيها ليصل للمستهلك بسعر 125 جنيها لطبق البيض.

وأكد أن المبادرة موجودة في السلاسل الكبرى وأكثر السلاسل المتعاونة هو "هايبر وان"، حيث طلبنا من الاتحاد الخاص بالغرف التجارية فتح سلاسل كبرى جديدة، بينما وعلى مستوى المحافظات هناك عربات تجوب شوارع المدن وبدأنا بالفعل في تجربة عبر عربات تحيا مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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