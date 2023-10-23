نقابة المحامين: توثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين ورفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تدعم الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية، وصوله لحلول لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة، ونفتخر بالقرا القوي للرئيس بمنع خروج الأجانب من معبر رفح قبل دخول القوافل لغزة.

أضاف عيسى أبو عيسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الموقف المصري قوي وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل سريع، مؤكدًا أن كامل الشعب المصري، يدعم الرئيس والقضية الفلسطينية في قلب كل مصري وكل محامي على أرض هذا الوطن.

وأوضح أن نقابة المحامين نظمت أكثر من وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء والأطفال والإبادة الجماعية ضد الأبرياء والأطفال من الفلسطيني، النقابة نظمت تلك الوقفات وأطلقنا دعوة لمقاطعة منتجات كل الدول التي تدعم إسرائيل.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة القدس ولجنة أخرى لتقديم إغاثة إنسانية للفلسطينيين، ونحن في احتياج لتكوين فريق قانونيين من كل نقابات الدول العربية لتحريك دعاوى قضائية وتوثيق ملف كامل لجرائم الجيش الإسرائيلي لإبادة الفلسطينيين، وتقديمه أمام المحاكم والمحافل الدولية بالأخص في المحكمة الجنائية الدولية.