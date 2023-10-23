شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن": الدولة المصرية تدعم القضية على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصرى أثبتت للجميع اليوم أنه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، للحفاظ على السيادة المصرية والأمن القومى المصرية ودعم القضية الفلسطينية، وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية التي تدعم القضية على مر التاريخ، وكانت مصر ولازالت تدعم القضية في كل الاتجاهات، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية فى ظل الأوضاع الحالية واجب وطنى على كل مصرى.

وأكد أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تعمل على استرداد الشعب الفلسطينى كامل حقوقه، واسترداد أراضى المحتلة، وإقامة دولة مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية على حدود 1967، معربا عن تفاؤله بقمة القاهرة للسلام، المقرر أن تنعقد بناء على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية، مؤكدا أن هناك تحركات من قبل الدولة المصرية فى كافة الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد هلال، أن قمة مصر للسلام استهدفت وقف التصعيد فى قطاع غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القمة تأتى فى ضوء الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، مشيدا بالاستجابة الدولية والإقليمية الواسعة لقمة القاهرة للسلام، وتأتى تأكيد عن دور مصر المحورى فى حل القضية، مشيرًا إلى أن مصر هى من تقود جهود حل تلك الأزمة، ورفع المعاناة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى والحصار المطبق على أهالى غزة.