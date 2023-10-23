شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قمة القاهرة للسلام نقطة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب إنَّ حضور ومشاركة 34 دولة و3 منظمات دولية في قمة القاهرة للسلام دليل قاطع على أهمية دور مصر التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأكد "مشهور" أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة القاهرة للسلام جاءت حاسمة وكاشفه للموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووجهت رسائل مهمة لدول العالم بعدم الوقوف صامتة إزاء ما يحدث من انتهاك للقانون الدولي الإنساني من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين وداعيه إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى في فتح ممرات أمنة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لإنقاذ أهالى غزة الذين يعانون من تدنى في الأوضاع الإنسانية.

وأضاف "مشهور" أن الرئيس السيسي أكد على دعم مصر للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والعيش بسلام وأمن دون تخويف أو ترويع للمدنيين الأبرياء كما شدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء أو حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وثمن "مشهور" الجهود الحثيثه للقيادة المصرية حينما ذكر الرئيس السيسي أن مصر انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة" موضحا أنه يجب على المصريين جميعا الوقوف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الصعبة وأن نكون على قلب رجل واحد لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

ومن جانبه، وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب ما كشفت عنه الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين وتأكيدها بأن قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 1661 طفلًا جراء عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، و27 طفلًا في الضفة في الفترة ذاتها أي بمعدل 120 طفلًا يوميًا بأنه وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء.

وطالب "زين الدين"، من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية والدول الكبرى بصفة خاصة بسرعة التحرك لتنفيذ ما صدر عن قمة القاهرة للسلام للوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر الدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال داخل قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة الأخذ بما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة القاهرة للسلام لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى التى استمرت لأكثر من 75 عاماً.

وقال النائب محمد عبد الله زين، إنه يجب الاتجاه وبسرعة الى الحل الجذري للصراع التاريخي بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب التعنت الاسرائيلى وعدم التزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مطالباً من العالم كله والدول المحبة للسلام سرعة التدخل للتوصل الى حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967 لتعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل.

وفي نفس السياق، أعرب النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى أن قمة القاهرة للسلام سيكون لها دورها فى ايجاد تسوية جذرية للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذه القمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها ووضعت القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم.

وقال "الشعينى"، إن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ جميع مطالب قمة القاهرة للسلام وماجاء فى الكلمة التاريخية والمهمة التى القاها الرئيس السيسى أمام القمة وفى مقدمتها الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والتى أدت الى مقتل الالاف من الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مؤكداً أن المجتمع الدولى مطالب أيضاً باتخاذ جميع الاجراءات لإحياء مسيرة السلام والسير قدماً فى الزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى خاصة أن قمة القاهرة للسلام أكدت أن الحل الأمثل للصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة تعيش جنباً الى جنب بجوار إسرائيل.

وقال النائب هشام الشعينى إن هذه الحلول الجذرية لهذا الصراع يتمثل فى الاتجاه نحو حل الدولتين لتكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ودولة اسرائيلية يعيشان فى سلام خاصة أن قمة القاهرة للسلام وضعت هذا الحل الجذري لهذا الصراع التاريخى مؤكداً أن قمة القاهرة للسلام بعثت بمجموعة من الرسائل المهمة للمجتمع الدولي فى مقدمتها الرفض القاطع من مصر قيادة وشعباً لتهجير الفلسطينيين من غزة الى سيناء او الاردن وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد النائب هشام الشعينى أن قمة القاهرة للسلام أكدت الدور التاريخى والمحورى لمصر تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطينى باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مشيداً بنجاح مصر فى ادخال المساعدات للفلسطينيين فى قطاع غزة.

وفي سياق أخر، اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، الاهتمام العالمى الكبير وغير المسبوق مختلف وسائل ووكالات الاعلام الاقليمية والعربية والاجنبية بما دار داخل قمة القاهرة للسلام والتركيز على الكلمة التاريخية التى القاها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى عارض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وأكد أن أن الحل الوحيد للقضية هو العدالة وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش فى دولة مستقلة بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه القمة لصالح القضية الفلسطينية.

وقال "شمس الدين"، إن تسليط وسائل الاعلام ووكالات الانباء الإقليمية والعربية والاجنبية لكل مادار من مناقشات داخل قمة القاهرة للسلام والتى رصدت بكل الصدق والأمانة الجرائم والاعتداءات الوحشية والدموية والمجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة كشف الوجه القبيح لسلطات الاحتلال الاسرائيلى خاصة بعد قيامها بقتل الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن قمة القاهرة للسلام وجهت صفعة قوية الى المجتمع الدولى على صمته المستمر ووقوفه متفرجاً وعاجزاً أمام الممارسات والاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطيين وممارسته لأبشع أنواع العقاب الجماعى على قطاع غزة مطالباً بالوقف الفورى لقتل المدنيين فى غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وحل القضية الفلسطينة بشكل نهائى من أجل الخروج من دائرة العنف التى ابتليت بها المنطقة منذ عقود طويلة.