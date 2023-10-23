بعد الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة.. محلل سياسي يطالب بتنازل مرشحي الانتخابات الرئاسية للسيسي

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الباحث والمحلل السياسى زيدان القنائي، بتنازل رؤساء الأحزاب مرشحى الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي وتنصيبه رئيسا لمصر بالتزكية.

وبحسب موقع "مصر تايمز"، قال الباحث، إنه في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، أطالب رؤساء الاحزاب المصرية المرشحين امام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنازل عن الترشح وإعلانه رئيسا لمصر بالتزكية

وأكد الباحث أن استجابة المصريين لخطاب الرئيس السيسى بدعم القضية الفلسطينية كان بمثابة تفويض شعبى له وتجديد الثقة الشعبية به كرئيس لمصر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.